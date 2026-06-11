俳優の水上恒司が主演を務めるディストピア映画『本当にあった話（の話）』の公開日が、10月2日に決定した。あわせて、水上演じる主人公・夛田（ただ）の不気味な笑顔が印象的なティザービジュアルが解禁された。【画像】出演が発表されたメインキャストのソロショット本作は、映画『赤色彗星倶楽部』（2018年）やNHK『今夜の旅はドラマチック』などで注目を集めた武井佑吏監督の商業映画デビュー作。原作は鴻池留衣の小説「フ