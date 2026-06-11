2012年、関東連合の元メンバーたちが起こした「六本木クラブ襲撃事件」。その主犯格として国際手配されている見立真一容疑者について、元警視庁警部補が『ABEMA Prime』で語った。【映像】「この中の1人が見立容疑者では…」カンボジアで撮られた疑惑の集合写真見立真一容疑者について、元警視庁警部補で、治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏は、「ちょっと特別視している。彼の逃走能力、犯罪スキルは尋常じゃない。元々、関