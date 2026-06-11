◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）のパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板となったが、初回を無失点で立ち上がった。中6日のマウンド。正捕手のスミスが首の張りを訴えているため、捕手は今季初めてラッシングとのコンビとなった。初回先頭のホルウィッツは完全に打ち取った当