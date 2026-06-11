俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第10話（17日）、最終話（24日）に俳優のりょうがゲスト出演することが明かされた。りょうがフジテレビ「水10」ドラマに出演するのは今作が初となる。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像第10話の幕開けは、あまりにも大きな試練がMEJを襲う。突如として下された「今月末でMEJは閉鎖」という