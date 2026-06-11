日本各地で多発している水害。中古住宅を検討する際、ハザードマップを確認する方は増えていますが、実はデータに残らないような小規模な「床下浸水」を経験している物件も少なくありません。 今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、内見時にセルフチェックできる「過去の水害サイン」を見抜くポイントを分かりやすく解説します。 ■ 1. ネット検索と「近隣