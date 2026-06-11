フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、9日Instagramを更新。海での開放的な姿に、反響が寄せられている。【映像】新井恵理那のビキニ姿や海での開放的な姿2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。Instagramでは、沖縄旅行でのビキニショットや軽井沢旅行でのバスローブ姿など、プライベートの様子も発信してきた。2026年5月24日には運転免許証を公開。「免許証写真でこんなに綺麗