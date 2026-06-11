第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した女優でモデルの岡本多緒（41）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との別れを報告した。「2026年6月6日私のかわいい、かわいい、大切な、大切な愛猫のアジが、その猫生を終えました」と報告。「今年の頭に体調を崩し、入退院をしてなんとか治療で改善したり、でもまた薬が効かなくなって再発しまったりを繰り返していました。病院も何ヶ所も行って、極力リスクの低い形