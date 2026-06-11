俳優の鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、本日（11日）より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信開始となる。これにあわせて、第1話の冒頭約4分の本編映像、キャラクター相関図、さらに鈴鹿、見上愛、菅生新樹、生見愛瑠によるスペシャルグループショットが公開された。【画像】Netflixシリーズ『喧嘩独学』キャラクター相関図本作は、国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計閲覧数22.8億回（ともに2026