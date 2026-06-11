東海道新幹線の初代車両である0系新幹線をモチーフにした「東海道新幹線開業60周年記念 0系 GMT腕時計」が、プレミアムグッズ公式通販サイト「アニメコレクション」にて販売されている。 （関連：【画像】アラーム音には「チーンチーン♪」という懐かしい音色を採用。腕時計本体、付属品ともにファンには堪らない出来栄え） 本商品は株式会社東栄が企画・製造を手がけたJR東海承認済の記念モデル。1