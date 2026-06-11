英『FourFourTwo』は9日、森保一監督率いる日本代表の2026年北中米ワールドカップ招集メンバーの特集記事を掲載。その中で今大会には選出されていないFC東京の俵積田晃太とレッドブル・ザルツブルクの北野颯太にも言及している。同メディアは、日本代表のメンバーをひと通り紹介した後に、以下のように両者の名前を列挙している。「この大会は、才能ある若手選手である俵積田晃太と北野颯太にとっては少し時期尚早だったと言えるだ