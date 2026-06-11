１１日開幕のサッカー北中米Ｗ杯に挑む日本代表ＭＦ久保建英（２５）が１０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で日本代表の先輩・内田篤人さんのインタビューに応じ、大舞台に臨む思いを明かした。現地入り前にスペインに内田さんを迎えた久保。「Ｗ杯ではどんな景色を見せてくれますか？」と聞かれると「『ピッチ内でしゃべる』ってスペイン語では言うんですけど、ピッチ内で実力を見せて