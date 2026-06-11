世界的人気グループ「ＢＴＳ」のｊ―ｈｏｐｅがデイリーコーディネートを大公開だ。１１日までにインスタグラムを更新。「Ｔｏｕｒｆｉｔ．」と記し、世界ツアー中の私服姿の自撮りショットを大量にアップした。ネット上では「ホビは何を着よっても似合いよる人じゃけぇねぇぇぇ（カッコよすぎるあまり謎の広島弁）」「毎日撮りためていてくれたんだね」「ほんとオシャレさんだからよくお似合い」「ホビは本当にマメよね。