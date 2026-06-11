“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」はこのほど、８月６日から１６日まで新宿区の「アートコンプレックスセンター／ＡＣＴ５」で藤波の展覧会「人間、藤波辰爾展」を開催することを発表した。今年デビュー５５周年を迎えた藤波。今回の展覧会をドラディションは「プロレスラーとしてだけではなく、夫、父、そして１人の人間としての藤波辰爾の人生。生い立ちや家族、あまり語られてこなかったプラ