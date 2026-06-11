◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。相手先発で速球派右腕のジョーンズに100マイル（約160・9キロ）超の直球、スライダーで攻められフルカウントになると、最後は内角低めにスライダーを沈められ、バットが空振。三振に倒れた。パヘス、フ