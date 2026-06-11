10日、LINE CUBE SHIBUYAで行われた『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF ＆ ASIA） 2026』アワードセレモニー内で「最震賞 supported by CRG」が発表され、「仕事に潜む恐怖」で月間最恐賞を勝ち取った川中玄貴監督の『心霊写真屋』が栄冠を手にした。【写真】感動…トロフィーを受け取る様子「最震賞 supported by CRG」は、日常に潜む違和感、一瞬で背筋を凍らせる1カット、思わず誰かにシェアしたく