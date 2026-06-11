アメリカ軍は10日、イランに向かっていた石油タンカーを攻撃したと発表しました。インド政府は、オマーン沖で船舶が攻撃を受け、インド人乗組員3人が行方不明になっていると発表しており、現地メディアは「インド政府がアメリカへ抗議を行った」と報じました。中央軍は10日、SNSで9日にオマーン湾を航行中のパラオ船籍の石油タンカーに攻撃を行ったと明らかにし、「アメリカ軍の指示に繰り返し従わなかった」と攻撃の理由を説明し