米Microsoftは6月9日、Windows 11 24H2および25H2を対象とした6月の累積更新プログラム「KB5094126」(OSビルド：26200.8655、26100.8655)の配信を開始した。月例のセキュリティ更新であると同時に、5月のプレビュー更新に含まれていた複数の機能改善も取り込まれている。今回の更新で注目されているのが、操作時の応答性を高める「Low Latency Profile」である。Microsoftは更新情報でLow Latency Profileという名称は使用しておら