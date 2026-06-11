LE SSERAFIMの宮脇咲良が、クールなビジュアルで視線を釘付けにした。宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し「ICONIC BY MISTAKE」というコメントとともに数枚の写真を公開した。【写真】履いてないかと…宮脇咲良、ピチピチ“大胆美脚”公開された写真は、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』の撮影オフショットだ。宮脇は、レザー素材のオーバーサイズジャケットにショートパンツを合わせたスタ