ライトアップされたヘルシンキの中心部=2026年3月18日、朝日新聞社 世界の人々の「どれだけ幸せか」を比べた最新のランキングで、日本は順位を下げ、G7の中でも最下位となった。経済規模の大きさだけでは幸福度は決まらず、社会とのつながりや選択の自由などが重要だとされる。特に若者の幸福度とソーシャルメディアの関係も注目されている。この記事は、朝日新聞SDGs ACTION! で2026年3月22日に配信された記事を再構成