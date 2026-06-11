漫画『復讐が足りない』3巻の作者、冬野梅子さんにインタビュー。加害者心理を通して歪みを描いていきたい世知辛い現代社会で生きる女性たちのもやもやに、マンガらしい読み心地で焦点を当ててきた冬野梅子さん。最新作で描くのは、“なかったことにされてきた”性暴力だ。「構想していた頃、芸能界の性暴力疑惑のニュースがよく流れてきたのですが、加害者だけでなく周りの人たちが、どうにかして小さな出来事にしてしまおうと奔