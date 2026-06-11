医学部卒業後に県内の医療機関で勤務することを条件に、山梨県から貸与された修学資金の返済が免除される制度を巡り、勤務しなかった場合に高額な違約金を定めた条項は違法だとして、適格消費者団体「消費者機構日本」が県に条項の削除を求めた訴訟で、県は９日、既に条項の撤廃を決めているものの、控訴を取り下げない方針を示した。県や団体によると、この日の東京高裁（中村さとみ裁判長）の第１回口頭弁論で、団体側が控訴