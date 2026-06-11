アイドルグループ・私立恵比寿中学の真山りかの2nd写真集（7月22日発売）のタイトルと表紙が10日、解禁された。タイトルは『まちあわせ』。赤いワンピース姿で振り向く表紙カットが公開され、待ち合わせ場所に一足早く到着した彼女に声をかけた瞬間を思わせるような1枚に仕上がっている。【別カット】自然体な笑顔がかわいい！顔と同じサイズのジュースを持つ真山りか今年で結成17周年を迎える私立恵比寿中学でグループ最年長