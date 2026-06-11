「出社ギリギリの朝でも『トイレットペーパーを（アナ雪の）アナみたいにしてくれないと保育園いかない』と無茶振りの課題を出してくる３歳との暮らし。ほら！どう見てもアナだよ！これでいいね？！ハイおしっこして早くいくよ！！！！」【写真】「無茶ぶり」は「トイレットペーパーを（アナ雪の）アナみたいにして」3歳の娘さんのママである「Kanade☺︎ @ 3y」（@EXVvyVF3OcJpVOZ）さんが投稿されたのは、トイレット