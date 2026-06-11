中国メディアの観察者網によると、中国の造船業は2025年の受注残高ベースで世界シェア7割を占めているが、熟練技能者が5〜8年後に退職した後の後継者不足をどう解消するかが課題となっている。記事によると、造船業界の主導権は過去70年間で米国から日本へ、さらに日本から韓国へ、そして今では韓国から中国へと移っている。上海交通大学の副研究員である馮妮（フォン・ニー）氏が過去1年間に15の造船所を調査したところ、業