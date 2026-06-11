新型「フィット」斬新フェイスに“賛否”の声！中国の広汽ホンダは2026年1月15日、コンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発表し、3000台の数量限定で発売しました。この最新モデルの登場を受けて、ネット上ではそのデザインや機能性をめぐり、さまざまな感想や意見が交わされています。【画像】超カッコいい！これが“新型”「フィット」です！（30枚以上）フィットは2001年6月に日本で誕生して以来、ホンダ