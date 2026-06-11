中越典子、「愛車ショット」に反響続々女優として活躍する中越典子さんが、インスタグラムで愛車との日常ショットを公開し注目を集めています。飾らないスタイルと実用性を重視したモデル選びが話題となり、SNSでは多くの反響が寄せられています。ドラマや映画で存在感を見せる一方、プライベートでは二児の母でもある中越さん。【画像】超カッコイイ！ 「中越典子」×「庶民派モデル」を画像で見る！自身のインスタグラムで