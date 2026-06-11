6月6日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】個性を生かして会社を強くする 驚きの「人材活用術」に迫る今回の開拓者は、前回に引き続き、都市鉱山を発掘するリネットジャパングループの黒田武志CEO。リネットジャパンが小型家電に眠る貴金属やレアメタル