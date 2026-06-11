お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（文藝春秋）が、第175回直木三十五賞の候補作に選ばれた。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭若林は2013年に初エッセイ集『社会人大学人見知り学部 卒業見込』を刊行後、18年にキューバ旅を記した『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』で斎藤茂太賞を受賞、3冊目のエッセイ集『ナナメの夕暮れ』が累計発行部数42万部を突破するなど、執筆活動