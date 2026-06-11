サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日（日本時間１１日）、米ナッシュビルのベースキャンプ地で練習を行った。メキシコのモンテレイでの事前合宿後、１日のオフを挟み、４日後に迫る１次リーグ初戦のオランダ戦に向けて本格始動。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、「ナッシュビルに入ってＷ杯の熱量と、いよいよ感が出てきたので。気合を入れてつけたいなと」と、背番号「５」と日の丸が記された特注のヘア