【モデルプレス＝2026/06/11】歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が、6月14日放送の「新婚さんいらっしゃい！」番組55周年を記念した1時間SP（ABCテレビ・テレビ朝日ほか全国ネット／ひる12時55分〜）に登場する。【写真】中村橋之助＆元乃木坂46能條愛未、列席者1000人豪華披露宴の姿◆中村橋之助＆能條愛未「新婚さん」1時間SP出演5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界の