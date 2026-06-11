飛距離アップの基本はシャフトをしならせること 飛距離アップの基本 飛距離アップをするためにはもちろん、ヘッドスピードを上げなければなりませんが、その前に「芯に当てる」ということが大前提になります。どんなに速くクラブを振っても、ミート率を上げないことには、初速が