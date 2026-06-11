日向坂46特集！宮地すみれ＆渡辺莉奈の初ペア表紙巻頭グラビア、卒業発表した山口陽世グラビア＆ロングインタビュー！ BOMB7月号の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈 17枚目シングル『Kind of love』の発売や、宮崎での『ひなたフェス』開催を控える日向坂46から、宮地すみれと渡辺莉奈の“すみりな”ペアが『BOMB』7月号の表紙を飾る。 『ボム2026年7月号』表紙 ©ワン・パブリッシング