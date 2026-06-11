スタンスの広いホームラン打者はいない！アドレスにおける最適なスタンス幅とは！？ パワー=スピード×重さ スタンスの広いホームラン打者はいない 次にアドレスにおけるスタンス幅について考えてみましょう。一般にスタンス幅は肩幅程度とされていますが、その理由について教えてくれる人は多くありません。荒川先生は「自然体とは50センチ程度の高さから飛