この先は気圧の変化が大きいでしょう。特に14日(日)から16日(火)は低気圧や前線が本州の南岸沿いから三陸沖へ進み、全国的に気圧が低下する予想です。15日(月)は名古屋や東京で影響が大きくなりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。14日(日)〜16日(火)は広く気圧が低下11日(木)から13日(土)は日ごとの気圧の変化が大きくなるでしょう。14日(日)から16日(火)は低