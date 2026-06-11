【韓国】 雇用統計（5月）08:00 予想2.8%前回2.8%（失業率) 【英国】 RICS住宅価格指数（5月）08:01 予想-32.0%前回-34.0%（RICS住宅価格指数) 【トルコ】 中銀政策金利（6月）20:00 予想37.0%前回37.0%（トルコ中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ECB政策金利（6月）21:15 予想2.4%前回2.15%（ECB政策金利) 予想2.25%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レート) 予想2.