米株価指数先物下落、米が2日連続でイラン攻撃 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限49857.00（-133.00-0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7255.00（-23.50-0.32%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28413.25（-140.75-0.49%）