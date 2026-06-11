街中で覆面姿の人々が取り囲んでいるのは、激しい音とともに燃え上がるバスだ。【映像】爆発音立て炎上するバス→骨組みだけの状態に（実際の様子）イギリス・北アイルランドの中心都市ベルファストで6月9日、反移民デモの参加者が街頭に集まり、バスに火をつけた。映像には、大きな爆発音やあっという間に骨組みだけになってしまうバスが映っている。イギリスでは数日前から全国で反移民デモが激化