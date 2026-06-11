お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。15歳年下の妻・ミヅキさんとの“顔出し”ドライブトーク動画で、ファンから寄せられた夫婦の質問に次々と回答した。【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森この日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面にドライブへ。藤森が運転、ミヅキさんが助手席に座り、長女