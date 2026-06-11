白、茶、黒の3匹の柴犬が、見事にお互いの毛色とは異なるクッションベッドを選んで丸まっている写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題を呼んでいる。黒柴小豆と白柴安豆と赤柴うずらずはタヌキさん（@fuyu.azu.anzu.and.uzura）が「自分の色は避けがち」という言葉とともに投稿したこの写真には、6.8万件のいいねが集まった。奇跡的な配置で眠る3匹の日常について、飼い主さんに話を聞いた。【写真】「777レベルの当たり」奇跡