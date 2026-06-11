ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦の試合前にメディア取材に対応。ウィル・スミス捕手（31）の負傷者リスト（IL）入りに言及した。正捕手のスミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で、スタメンに名を連ねていたが、首の張りを訴え、急きょ先発メンバーから外れ、以降は欠場が続いている。ロバーツ監督は原因について「寝違え」と説明しており「順調には回復しているよ。ただ