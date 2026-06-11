勝ったと思った役が、相手にも入っていた！こうなればもう天を仰ぐしかない“大事故”結末にファンも息を呑んだ。【映像】2人とも勝ったと思ってる…まさかの“大事故”結末美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。敗者復活戦の序盤から、まさかのトリップス対決が展開。上位2名だけがファイナルテーブルへ進める緊張感の中、降