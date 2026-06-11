元NMB48の和田海佑が、『週刊SPA!』6月16日号（発売中）の「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場した。【表紙カット】“とろけそうな美ボディ”披露する和田海佑ジューンブライドの季節に合わせた今回のグラビアで、和田は“新婚生活”をテーマにした撮影に挑戦。持ち前のあざとかわいい魅力と、とろけるような美ボディを披露し、グループ卒業後の新たな一面を見せている。誌面では、まるで新婚の日常をのぞき見してい