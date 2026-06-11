第175回芥川賞と直木賞の候補作が発表され、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の作品などが選ばれた。直木賞の候補作には、初ノミネートとなるお笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の「青天」が選ばれた。「青天」は高校のアメリカンフットボール部を舞台にした青春小説だ。若林さんは「とにかくアメフトが好きで夢中で書いた作品なので、直木賞の候補作に選ばれると思ってもいませんでした。主人公のアリが