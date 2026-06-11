今回は、離婚から数か月後、娘から連絡がきた話を紹介します。夫の不倫が発覚し、離婚したけど…「夫は結婚当初から私に暴言ばかり吐いていた、いわゆるモラハラ夫です。そんな夫の態度にモヤモヤしながらも、ずっと耐えていました。しかし娘が高校生になり、夫の不倫が発覚したんです。いい機会だと思い、離婚することにしました。ちなみに娘も私への態度がひどいのですが、夫の影響でしょう。娘は自分の父親と暮らしたいとのこと