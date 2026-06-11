名古屋市中区のマンションの一室で常習的に賭博をしたとして、男4人が逮捕されました。逮捕されたのは、千種区に住む自称・風俗店従業員の瀬古進悟容疑者(44)ら男4人です。警察によりますと、瀬古容疑者ら4人は去年9月から10月にかけて、中区錦3丁目のマンションの一室で、不特定の客を相手に常習的にバカラ賭博をした疑いが持たれています。この部屋は瀬古容疑者の名義で借りられていて、「LIFT」という店舗名で賭博が繰