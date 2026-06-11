栽培した大葉のパック詰めなどでベトナム国籍の男女を不法に働かせたとして、愛知県豊川市の農家が逮捕されました。逮捕されたのは、豊川市の農家・白井力容疑者(72)ら男女4人です。警察によりますと、4人は共謀して今月1日までに、ベトナム国籍の男女3人に対して在留資格外の活動をさせた疑いが持たれています。白井容疑者らは、栽培した大葉をプラスチック製の容器に梱包させるなどの仕事をさせ、1パック詰めるごとに40