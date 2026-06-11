日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、6月8日にベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに到着しました。暑熱順化を大きな目的としたモンテレイ合宿の収穫と成果は?非公開で行われた練習試合の意図とは。北中米ワールドカップの開幕も目前に迫り、いよいよグループリーグ初戦の相手となるオランダ対策も本格化していくタイミングで、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地から最新情報をお届けしま