どんな強豪国が相手だろうとも、得点を取ることへの自信はだれにも負けない自負がある。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)はナッシュビルで本格始動を迎えた10日の練習後、「モンテレイより日差しは強いけど、U-19と練習試合をやったことで体の軽さだったり動きやすさだったり、みんながいい感触を持っている。コンディション的にすごくいい状態に向いている」と力説した。グループリーグ初戦のオランダ戦まであと4日。「いよ