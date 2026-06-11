日本代表は10日、北中米W杯初戦のオランダ戦へ向け、キャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格的なトレーニングを開始した。MF伊東純也(ゲンク)は充実した環境の中で汗を流しながら、本番へ向けてコンディションを高めていく重要性を強調した。ナッシュビルは気温も高く、この日の練習も灼熱のコンディションの中で行われたが、「メキシコと変わらず暑かったなと思います」と涼しげな表情。オフ明けの初練習についても「普通