北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を4日後に控え、日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が手応えと決意を語った。今大会でのベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでのトレーニングが本格化する中、彩艶は充実した環境の中で最終調整を進めていることを強調。「環境も素晴らしいですし、自分たちのやるべきことに集中できる環境なので、いろんな部分であらためてワールドカップが始まるなという感覚があります」と言った。